Dediche di Giacomo Puccini su bastone e libro conte a processo per falso

A Ancona si apre un processo contro un conte di 62 anni, residente a Trecastelli, accusato di contraffazione di opere d’arte. L’uomo è imputato di aver falsificato dediche di Giacomo Puccini, che sono state trovate su un bastone e su un libro. Il procedimento giudiziario si svolge davanti al tribunale locale.

Secondo i carabinieri le scritte sarebbero contraffatte. I cimeli venduti all’asta per 1.500 euro, erano nella villa di famiglia a Trecastelli. La difesa: «Sono autentici» ANCONA - L’accusa è di contraffazione di opere d’arte. Per questo il conte Giovanni Martines Augusti, 62 anni, di Trecastelli è a processo al tribunale di Ancona. Al centro della vicenda ci sono un bastone da passeggio dei primi del 1900 e un libro del 1908 con dediche attribuite al compositore Giacomo Puccini che secondo i carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Genova sarebbero false. I due cimeli provenivano da Palazzo Anonelli Castracani Augusti Martines, storica villa di Trecastelli conosciuta come la villa dalle cento finestre, appartenuta al conte Gino Augusti, nonno dell'imputato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

