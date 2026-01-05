Firenze al Maggio va in scena Tosca di Giacomo Puccini
Firenze si prepara ad accogliere l'opera Tosca di Giacomo Puccini, che inaugura la stagione 2026 del Teatro del Maggio. Dopo le recenti rappresentazioni de La bohème, il teatro propone un nuovo appuntamento con uno dei più celebri lavori del compositore toscano, offrendo al pubblico un’esperienza lirica di alto livello. La rappresentazione, prevista per i prossimi giorni, rappresenta un’importante tappa nel calendario culturale della città.
Firenze, 5 gennaio 2026 – A pochi giorni dalla fine delle recite de La bohème si alza il sipario sulla stagione operistica del 2026 del Teatro del Maggio con un altro dei più amati capolavori del repertorio di Giacomo Puccini, Tosca. L’opera, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle ore 17 in Sala Grande, torna nell’applaudito e apprezzato allestimento firmato dalla regia di Massimo Popolizio, andato in scena nel corso dell’86esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Sono altre cinque le recite in locandina: il 13, il 15, il 16 gennaio alle ore 20, il 17 gennaio alle ore 17 e il 18 gennaio alle ore 15:30. 🔗 Leggi su Lanazione.it
