Un bastone da passeggio del 1900 e un libro del 1908 con dediche scritte a mano dal compositore Giacomo Puccini sono stati sequestrati e coinvolti in un procedimento penale. I carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova hanno ritenuto le iscrizioni presenti nel libro falsificate, portando all'apertura di un'inchiesta. Le operazioni sono state condotte nelle ultime settimane e coinvolgono diverse verifiche sullo stato di autenticità degli oggetti.

Ancona, 10 marzo 2026 – Un bastone da passeggio del 1900 e un libro del 1908 con dediche a una donna scritte a mano dal compositore Giacomo Puccini sono finite al centro di un processo penale perché lo scritto è stato ritenuto falso dai carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova. I due cimeli erano custoditi a Palazzo Anonelli Castracani Augusti Martines. I due cimeli erano a Palazzo Anonelli Castracani Augusti Martines, una villa storica di Trecastelli, appartenuta al conte Gino Augusti e conosciuta anche come la villa dalle cento finestre. L’erede diretto, Giovanni Martines Augusti, 62 anni, anche lui conte e nipote di Gino (era suo nonno), nel 2021 le ha date a una casa d’aste di La Spezia per venderle a collezionisti e amanti dell’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bastone da passeggio e libro con dedica di Puccini: “Falsi”

Articoli correlati

Da Fruttero al libro Cuore di Edmondo De Amicis passando per 'La Bohème' di Puccini: tutti gli anniversari torinesi del 2026Il 10 febbraio saranno trascorsi venti anni esatti dall'evento che, su tutti, ha riscritto la storia e la fisionomia di Torino: la ventesima edizione...

A passeggio con un "coltellaccio" da cucina: denunciatoIeri 22 dicembre i carabinieri del Radiomobile a Padova in via Cairoli in piena "zona rossa" hanno fermato un 49enne originario del Senegal che ha...

Una raccolta di contenuti su Bastone da passeggio e libro con dedica...

Temi più discussi: Bastone da passeggio e libro con dedica di Puccini: Falsi; Ragazzino ruba un bastone per una bravata, poi si pente e lo restituisce. Il proprietario: Fatto grave, ma ha capito e si è scusato; The Eternal Life of Goldman – Anteprima; Ritorno a casa, nella commedia minacciosa di Harold Pinter l’altra faccia del patriarcato. Tra dinamiche di potere e sopravvivenza.

Il bastone da passeggio è l'accessorio fondamentale riportato in auge dal Met Gala 2025Uno dei trend del Met Gala 2025 dedicato ai Black dandy è il bastone da passeggio: un accessorio funzionale e fashionista che ha fatto la storia dello stile Non tutti sanno che i manici così ... vogue.it

Bastoni da passeggio, un simbolo di eleganzaOggi il bastone da passeggio è considerato un oggetto per la vecchiaia, ma non è sempre stato così. La sua storia è antichissima e nei secoli ha attraversato momenti di larga diffusione come ... ilsole24ore.com

TARANTO - Un detenuto lo colpisce al volto con un bastone ricavato da un tavolo. L’Osapp denuncia l’episodio e parla di situazione critica tra sovraffollamento e carenza di personale - facebook.com facebook

Un #MilanInter con molte cose da dire L’Inter onestamente piuttosto male a parte i primi 15’ del secondo tempo. Va detto che ha avuto due occasioni clamorose, enormi (su due errori difensivi clamorosi, enormi, del Milan) e si è mangiata due reti fatte La mia s x.com