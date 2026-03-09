Arghillà | 8 marzo diventa denuncia contro i reflui nei Comparti 1 e 5

Ad Arghillà, quartiere di Reggio Calabria, il 8 marzo 2026 si trasforma in un momento di denuncia, con residenti e attivisti che segnalano la presenza di reflui nei Comparti 1 e 5. La giornata viene utilizzata per evidenziare le criticità ambientali legate alla gestione dei reflui nelle aree interessate. La protesta si concentra sulla necessità di interventi immediati e sulla tutela del territorio.

Ad Arghillà, quartiere di Reggio Calabria, l’8 marzo 2026 assume un significato che va oltre la celebrazione simbolica della Giornata Internazionale della Donna. Patrizia D’Aguì e il gruppo civico Noi Siamo Arghillà – La Rinascita hanno trasformato questa data in una piattaforma per denunciare le carenze strutturali del territorio. Il principale riguarda i Comparti 1 e 5 di Arghillà Nord, dove gravi malfunzionamenti della rete fognaria costringono residenti, anziani e bambini a convivere con reflui che si riversano sulle strade e talvolta all’interno delle abitazioni. Mentre l’amministrazione pubblica mostra ritardi nella risoluzione dell’emergenza sanitaria, il volontariato privato sta cercando di colmare il vuoto lasciate dalle istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

