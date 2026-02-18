Pelago al Debate Day protagonisti gli studenti della Magiotti di Montevarchi

A Pelago, alcuni studenti della scuola Magiotti di Montevarchi hanno partecipato al “Debate Day” perché volevano mettere alla prova le proprie capacità di argomentare. Durante l’evento, hanno discusso di temi attuali davanti a un pubblico di insegnanti e compagni, mostrando entusiasmo e sicurezza. La mattinata ha visto coinvolgimento attivo e confronti vivaci tra i giovani partecipanti.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Mattinata all'insegna del confronto e del pensiero critico per dodici alunne e alunni dell'Istituto Comprensivo "R. Magiotti" di Montevarchi, protagonisti a Pelago del "Debate Day". Accompagnati da alcuni docenti, gli studenti hanno preso parte all'iniziativa dedicata alla promozione del dibattito come strumento educativo. L'evento ha offerto ai ragazzi un'esperienza formativa fuori dalle aule scolastiche, centrata su confronto, ascolto e lavoro di squadra. Il debate, metodologia didattica innovativa basata sul confronto regolato di opinioni, punta infatti a sviluppare competenze argomentative, pensiero critico e abilità comunicative e relazionali.