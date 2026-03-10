Day after derby | Marotta Ausilio e Zanetti ad Appiano Inter segnale chiaro

Il giorno dopo il derby, Marotta, Ausilio e Zanetti sono stati visti all’Appiano Gentile, mentre alla Pinetina il clima è apparso tranquillo e senza tensioni. La squadra non sta affrontando processi interni, ma si concentra su una ripresa rapida per evitare rischi nell’ultima parte della stagione. La sconfitta nel derby ha lasciato il segno, ma l’attenzione è rivolta al lavoro immediato.

Alla Pinetina clima disteso: nessun processo, ma un messaggio chiaro – ripartire subito per evitare “la beffa” nel finale di stagione Il giorno dopo la sconfitta nel derby non è stato un lunedì qualunque in casa Inter. Ad Appiano Gentile – in una seduta di semplice defaticamento – il centro sportivo si è presentato insolitamente affollato, segnale di un club che ha scelto la linea dell’unità e non quella del processo. Il timore, sottolineato dal racconto della giornata, è quello di riaprire una corsa che fino a poche ore prima sembrava blindata: per rimettere davvero in scia i rossoneri servirebbe un crollo totale, scenario che ad oggi non trova riscontri nel rendimento dell’Inter contro medio-piccole. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Inter, dirigenza a sostegno di Chivu dopo la sconfitta nel derby: Marotta, Zanetti e Ausilio a colloquio con il tecnico. Ecco il perchédi Redazione Inter News 24Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra si è ritrovata a colloquio con Chivu dopo la... Appiano Gentile Inter: rifinitura ad Appiano alla vigilia del BolognaVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Tutti gli aggiornamenti su Day after Argomenti discussi: Bisseck: Perdere due derby ma festeggiare lo Scudetto? Firmo. Poi parla del suo futuro citando Marotta. GdS - Day after Inter, ecco cosa è successo: dai dialoghi tra Chivu e la dirigenza alle parole alla squadraLa Gazzetta dello Sport analizza il day after dei nerazzurri vissuto ieri ad Appiano Gentile dopo la sconfitta nel derby. Tutti sono consapevoli che c'è il rischio di una beffa sul traguardo e per que ... msn.com Marotta a DAZN: Pochi meriti all'Inter? Chivu ha ragione. Bel gesto di Lautaro, Esposito titolare un vantoDal derby col Milan passa molto, forse è l’ultima salita vera da scollinare prima di poter prendere definitivamente il largo. Un match cruciale come non mai, che Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ... msn.com