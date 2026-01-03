Appiano Gentile Inter | rifinitura ad Appiano alla vigilia del Bologna
L’Inter si prepara a disputare la sfida contro il Bologna, con allenamenti finalizzati alla rifinitura a Appiano Gentile. Sono state analizzate le condizioni dei giocatori infortunati, i tempi di recupero e le eventuali diffidati. Di seguito le ultime notizie sulla formazione e le scelte di Inzaghi, aggiornate alla vigilia della partita.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo di ieri in campionato contro l’Atalanta, si proiettano ora alla gara di domani a San Siro contro il Bologna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Acerbi: risentimento muscolare, rientro a gennaio Bonny: leggera distorsione del ginocchio sinistro Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Appiano Gentile Inter: rifinitura alla vigilia del Liverpool
Leggi anche: Appiano Gentile Inter: rifinitura alla vigilia del Kairat Almaty
Inter, contro l'Atalanta Diouf può partire titolare. Calhanoglu è recuperato; Diouf spera! Contro l'Atalanta un centrocampo innovativo: ballottaggio Mkhi-Zielinski; Atalanta Inter ripartenza ad Appiano | Chivu prepara la sfida tra recuperi e ballottaggi; Atalanta Inter, ripartenza ad Appiano: Chivu prepara la sfida tra recuperi e ballottaggi.
Inter, Acerbi torna a disposizione per il Bologna. Darmian e Bonny verso il recupero - E' ripartita ieri la preparazione dell'Inter in vista del match contro il Bologna, il primo del 2026. tuttomercatoweb.com
Inter, rifinitura ad Appiano fra sorrisi e scherzi: Thuram bersagliato dai compagni - Proprio mentre l'Atletico Madrid svolge la rifinitura salutando con entusiasmo la presenza di Antoine Griezmann, anche l'Inter di Simone Inzaghi scende in campo al Suning Training Center per l'ultima ... tuttomercatoweb.com
Infortunio Bonny, momenti di tensione in casa Inter: l’indiscrezione di Romano conferma una cosa. I dettagli - Ma sono stati momenti di tensione ad Appiano Gentile Da grande paura a sollievo generale: l’infortunio di Bonny ha ten ... calcionews24.com
Epifania in Città – Appiano Gentile Martedì 6 gennaio Appiano Gentile festeggia l’Epifania con un pomeriggio dedicato a grandi e piccoli. Ore 14.30 Ritrovo in oratorio e partenza del Corteo dei Magi verso la Chiesa Parrocchiale, con preghiera in Chi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.