L’Inter si prepara a disputare la sfida contro il Bologna, con allenamenti finalizzati alla rifinitura a Appiano Gentile. Sono state analizzate le condizioni dei giocatori infortunati, i tempi di recupero e le eventuali diffidati. Di seguito le ultime notizie sulla formazione e le scelte di Inzaghi, aggiornate alla vigilia della partita.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal successo di ieri in campionato contro l’Atalanta, si proiettano ora alla gara di domani a San Siro contro il Bologna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Acerbi: risentimento muscolare, rientro a gennaio Bonny: leggera distorsione del ginocchio sinistro Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: rifinitura ad Appiano alla vigilia del Bologna

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: rifinitura alla vigilia del Liverpool

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: rifinitura alla vigilia del Kairat Almaty

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter, contro l'Atalanta Diouf può partire titolare. Calhanoglu è recuperato; Diouf spera! Contro l'Atalanta un centrocampo innovativo: ballottaggio Mkhi-Zielinski; Atalanta Inter ripartenza ad Appiano | Chivu prepara la sfida tra recuperi e ballottaggi; Atalanta Inter, ripartenza ad Appiano: Chivu prepara la sfida tra recuperi e ballottaggi.

Inter, Acerbi torna a disposizione per il Bologna. Darmian e Bonny verso il recupero - E' ripartita ieri la preparazione dell'Inter in vista del match contro il Bologna, il primo del 2026. tuttomercatoweb.com