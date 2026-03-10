Dopo la sconfitta nel derby, la dirigenza dell’Inter ha incontrato l’allenatore Chivu per discutere della partita. Marotta, Zanetti e Ausilio sono stati presenti in questo confronto. La riunione si è svolta con l’obiettivo di analizzare quanto accaduto sul campo e di valutare i prossimi passi da intraprendere. La società ha deciso di mantenere un dialogo diretto con il tecnico.

Inter News 24 Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra si è ritrovata a colloquio con Chivu dopo la sconfitta nel derby. Il post-derby in casa Inter non è un momento di processi, ma di unione e strategia. Nonostante la delusione per la stracittadina, l’ambiente nerazzurro ha risposto presente ad Appiano Gentile, trasformando il centro sportivo in un quartier generale affollato e determinato. «Di tutte le sconfitte possibili, di tutte quelle immaginabili, l’ultima nel derby è per l’Inter la più pericolosa, almeno in questo particolare scorcio di stagione. Se è ancora eloquente il vantaggio che i nerazzurri hanno accumulato come formichine operose negli ultimi mesi, è altrettanto chiaro un rischio: possono restare in superficie le macchie opache lasciate dal derby ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, dirigenza a sostegno di Chivu dopo la sconfitta nel derby: Marotta, Zanetti e Ausilio a colloquio con il tecnico. Ecco il perché

