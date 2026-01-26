Il 12 agosto 2026 la Terra sarà priva di gravità per 7 secondi | ecco la verità dietro la bufala virale

Il 12 agosto 2026, circola una notizia che sostiene che la Terra resterà priva di gravità per sette secondi. Questa affermazione ha suscitato molte discussioni online, ma è importante analizzare i fatti e distinguere tra realtà e bufala. In questo articolo, chiariremo cosa si sa realmente e quale sia la verità dietro questa diffusione virale, offrendo un’analisi obiettiva e affidabile.

Sette secondi. Basterebbero sette secondi senza gravità per trasformare il pianeta in un inferno. Oggetti che volano, persone che si sollevano da terra, caos totale. È questo lo scenario apocalittico che, secondo una teoria virale sui social, dovrebbe verificarsi il 12 agosto 2026. Una data precisa, un nome in codice suggestivo come Project Anchor, persino cifre astronomiche attribuite alla NASA. Il cocktail perfetto per una bufala che ha fatto il giro del mondo in poche settimane. Ma partiamo dal principio. Tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, alcuni video su Instagram e TikTok hanno iniziato a parlare di un imminente evento gravitazionale globale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il 12 agosto 2026 la Terra sarà priva di gravità per 7 secondi: ecco la verità dietro la bufala virale Ad agosto resteremo senza gravità?Cosa c'è dietro la folle teoria socialAd agosto 2026 si verificherà un evento astronomico di grande interesse: un’eclissi totale di Sole prevista per il 12 agosto. “Nel 2026 perderemo la gravità per 7 secondi, milioni di morti”: la NASA smentisce Project AnchorRecentemente circola una notizia secondo cui nel 2026 la Terra perderebbe la gravità per sette secondi, causando milioni di vittime. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Gravità zero per 7 secondi il 12 agosto 2026? È una bufala!; Possiamo stare tutti tranquilli, la Terra non perderà gravità la prossima estate; La gravità non si spegnerà per 7 secondi il 12 agosto 2026: smontiamo la bufala; La Terra resterà senza gravità per 7 secondi? La NASA fa chiarezza. Gravità zero per 7 secondi il 12 agosto 2026? È una bufala! - Focus.itLa voce di una Terra senza gravità per 7 secondi il 12 agosto 2026 è falsa. La bufala nasce sui social e sfrutta un evento vero: l’eclissi totale di Sole. Ecco cosa c’è di vero ... focus.it Cos’è questa storia che perderemo la gravità per 7 secondi il 12 agosto 2026?Una data, un progetto segreto e tanta paura: perché la storia dei sette secondi senza gravità nel 2026 non è vera. greenme.it Cavalcando l'onda della paura dell'ignoto, in questi giorni si è diffusa rapidamente sui social media una bufala secondo cui il 12 agosto 2026 la Terra perderà gravità per un periodo di tempo di 7 secondi, provocando, tra le altre conseguenze catastrofiche, 40 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.