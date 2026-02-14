Danza sportiva Vinte 26 medaglie ai tricolori Crucianelli e Zanconi numeri uno

La squadra di danza sportiva New Fashion Gia.Man.Dance ha portato a casa 26 medaglie ai Campionati Italiani Assoluti FIDESM, tra cui 14 ori, causando grande entusiasmo tra gli appassionati. Durante la competizione, i ballerini Crucianelli e Zanconi si sono distinti conquistando il primo posto in diverse categorie, dimostrando tutta la loro bravura e determinazione. La loro performance ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno applaudito la precisione e l’energia sul palco.

Ventisei medaglie delle quali ben 14 d'oro. La New Fashion Gia.Man.Dance ha fatto incetta di vittorie e podi e ha dato una dimostrazione di classe ai Campionati Italiani Assoluti FIDESM. A Riccione è andata in scena la prima tappa, importante, della stagione 2026 di danza sportiva e la scuola di ballo di Morrovalle ha voluto subito lasciare il segno. Uno spettacolo gli atleti dai colori fucsia-nero guidati dai maestri Manola Fontana e Gianni Crucianelli e dai preparatori Silvia Fontana e Riccardo Ciminari. Per la gioia della presidentessa Federica Lorenzi, tante medaglie con punte di diamante due giovani: Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi.