Cosa: Lo spettacolo teatrale Petrolio, scritto, diretto e interpretato da Ulderico Pesce.. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, Roma; domenica 11 gennaio 2026 alle ore 17:30.. Perché: Un’opera di forte impegno civile che indaga le contraddizioni del progresso e l’impatto ambientale delle estrazioni petrolifere in Basilicata.. L’impegno civile torna a farsi sentire con forza sul palcoscenico romano del Teatro di Villa Lazzaroni. Domenica 11 gennaio 2026, la scena sarà interamente occupata da Petrolio, l’opera magistrale di e con Ulderico Pesce. Questo spettacolo non è soltanto una rappresentazione teatrale, ma un viaggio antropologico e sociale che scava nelle viscere della terra lucana, portando alla luce le speranze e le tragedie di un territorio trasformato per sempre dalla scoperta dell’oro nero. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Petrolio: Ulderico Pesce torna al Teatro di Villa Lazzaroni

Leggi anche: BAX, Ernesto Bassignano al Teatro di Villa Lazzaroni

Leggi anche: Teatro Villa Lazzaroni, il 19 novembre un pomeriggio dedicato ai diritti dell'infanzia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ulderico Pesce torna in scena con “PETROLIO”; PETROLIO Di E Con Ulderico Pesce Al Teatro Di Villa Lazzaroni; Villa Lazzaroni, in scena Petrolio: i danni dell’oro nero in Lucania.

ULDERICO PESCE in PETROLIO. Domenica 11 Gennaio 2026_Teatro di Villa Lazzaroni - Domenica 11 gennaio Ulderico Pesce tornerà sul palco del Teatro di Villa Lazzaroni con il suo celebre spettacolo PETROLIO di cui è regista e interprete. politicamentecorretto.com