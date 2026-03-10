Danneggiato il palazzo patrimonio Unesco di Chehel Sotoun a Isfahan

Il palazzo Chehel Sotoun di Isfahan, inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità, ha subito danni a causa di bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele. L'edificio storico, noto per la sua importanza culturale, è stato colpito durante le operazioni militari recenti. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o danni specifici alla struttura.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il blocco dei traffici commerciali legato alla guerra in Iran sta già causando gravi danni all'export, a partire dai mercati mediorientali dove il valore complessivo delle vendite agroalimentari tricolori ammonta a oltre 2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Iran, raid su Teheran: danneggiato il Palazzo Golestan patrimonio UnescoL’UNESCO ha espresso preoccupazione per il Palazzo Golestan, un sito patrimonio dell’umanità che si trova a Teheran, che sarebbe stato danneggiato a...

Gli attacchi di Israele e Usa danneggiano lo storico palazzo del Golestan a Teheran: preoccupazione per il patrimonio mondiale dell’UnescoLo storico Palazzo Golestan di Teheran, patrimonio mondiale dell’Unesco, è stato danneggiato dagli attacchi di Israele e Usa sulla capitale iraniana.

Tutti gli aggiornamenti su Danneggiato il palazzo patrimonio...

Temi più discussi: Isfahan, danneggiato dai missili il palazzo Chehel Sotoun: la guerra minaccia i siti UNESCO dell’Iran; Iran, i 29 tesori patrimonio Unesco a rischio dopo la distruzione del Palazzo Golestan; IRAN: Danni al palazzo Chehel Sotoun, sito UNESCO secondo media statali.

Iran: Teheran, danneggiato palazzo Chehel Sotoun a Isfahan(AGI) - Roma, 10 mar. - Il palazzo Chehel Sotoun di Isfahan, patrimonio mondiale dell'umanità, è stato danneggiato dai bombardamenti di Stati Uniti e Israele. Lo ha riferito il portavoce del ministero ... agi.it

Iran, i 29 tesori patrimonio Unesco a rischio dopo la distruzione del Palazzo GolestanI tesori culturali dell’Iran riconosciuti dall’Unesco rischiano di essere compromessi dalla guerra in corso: danni causati da esplosioni e onde d’urto mettono in pericolo un patrimonio unico al ... dilei.it

Ci ha lasciato il 9 marzo Umberto Allemandi, fondatore e direttore per 42 anni de «Il Giornale dell’Arte» e della casa editrice Allemandi. Era nato il 9 marzo del 1938: per oltre quarant’anni è stato direttore e anima della prima testata d’arte italiana, che aveva fo - facebook.com facebook