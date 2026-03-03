Un raid aereo si è verificato nelle vicinanze del Palazzo Golestan a Teheran, danneggiando l'edificio che fa parte del patrimonio UNESCO. L'agenzia internazionale ha espresso preoccupazione per i danni subiti dal sito, riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell'attacco o sui danni precisi alla struttura.

L’UNESCO ha espresso preoccupazione per il Palazzo Golestan, un sito patrimonio dell’umanità che si trova a Teheran, che sarebbe stato danneggiato a causa di un attacco aereo nelle sue vicinanze. Durante un tour mediatico organizzato dalle autorità dell’Iran, è stato possibile vedere le finestre, il soffitto e i vetri sparsi danneggiati del palazzo. Lunedì uno scoppio ha colpito la piazza Arag di Teheran, nella zona cuscinetto del palazzo, ha riferito l’agenzia delle Nazioni Unite. Il palazzo è stato danneggiato dai detriti e dalle onde d’urto provocate dallo scoppio, ha affermato. Il palazzo divenne la sede del governo della dinastia Qajar, che prese il potere nel 1779 e fece di Teheran la capitale del paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, raid su Teheran: danneggiato il Palazzo Golestan patrimonio Unesco

Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: "Azione militare sarebbe atto di guerra"

Usa e Israele attaccano l'Iran: raid su Teheran e altre città. Caccia a Khamenei

