Danilo dopo la vittoria del Campionato Carioca Un orgoglio infinito

Il Flamengo ha vinto il Campionato Carioca, e Danilo, 34 anni, ha contribuito alla vittoria. Con questa conquista, il giocatore ha ottenuto il suo 33esimo trofeo in carriera, diventando il settimo brasiliano più vincente di sempre. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club e per il centrocampista, che ora figura tra i più decorati nella storia del calcio brasiliano.

Infinito Danilo Il Flamengo vince il Campionato Carioca e Danilo entra nella leggenda: a 34 anni conquista il 33esimo trofeo e diventa il settimo brasiliano più vincente di sempre. Danilo dopo la finale vinta ha commentato così: "Era molto importante vincere questo trofeo per mandare un messaggio forte ai nostri tifosi e