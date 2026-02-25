ottima prestazione del pioppese danilo la ciura ai campionato nazionale under 17 di lotta libera ad ostia

Prima esperienza nella disciplina per il giovane atleta, ottimi risultati e testa alle prossime gare! Sabato 21 febbraio è andato in scena il Campionato Nazionale Under 17 di lotta libera svoltasi presso Centro Olimpico Palapellicone di Ostia, disciplina in cui il pioppese Danilo La Ciura si è distinto gareggiando nella categoria 65kg. Dopo un passato nel judo, il giovane atleta si è dedicato alla lotta libera gareggiando per la società “o.d.fitness” e nella sua prima partecipazione ad un Campionato Nazionale si è distinto per la grinta e la determinazione arrivando in semifinale. Danilo ha commentato così la sua prestazione dello scorso weekend: “Si tratta della mia prima esperienza ad un campionato nazionale ed ero molto emozionato, nonostante ciò penso di aver risposto bene dando il massimo e vincendo. Spero di continuare a crescere e portare a casa risultati importanti. Sicuramente si tratta di un punto da cui ripartire per continuare a fare bene. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

