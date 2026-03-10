Juventus Danilo infinito | il Flamengo vince il Campionato Carioca

Il Flamengo ha conquistato il Campionato Carioca, mentre Danilo, a 34 anni, ha portato a casa il suo 33esimo trofeo. Con questa vittoria, il giocatore brasiliano entra nella storia del calcio nazionale, diventando il settimo brasiliano più vincente di sempre. La squadra ha concluso la competizione con una vittoria che ha segnato un episodio importante nella carriera del centrocampista.

Il Flamengo vince il Campionato Carioca e Danilo entra nella leggenda: a 34 anni conquista il 33esimo trofeo e diventa il settimo brasiliano più vincente di sempre. Si tratta del secondo Campionato Carioca vinto di fila. I due campionati statali paulisti si aggiungono alla storica Coppa Libertadores dell'annno scorso