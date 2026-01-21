Voti e pagelle Novara | Se uno studente passa da 3 a 5 e poi a 7 il suo voto finale è 7 La media aritmetica è un giudizio contabile sistema catastrofico che sgonfia gli studenti
Il pedagogista Daniele Novara ha espresso su Facebook una critica al sistema di valutazione delle scuole secondarie di secondo grado, evidenziando come le medie aritmetiche possano non riflettere adeguatamente il percorso di apprendimento degli studenti. Secondo Novara, affidarsi a una semplice media può risultare fuorviante, sminuendo i progressi reali e creando un sistema che non valorizza le differenze individuali.
Il pedagogista Daniele Novara ha lanciato su Facebook una critica al sistema di valutazione delle scuole secondarie di secondo grado. Il metodo attualmente in uso si basa sulla media aritmetica dei voti raccolti durante il quadrimestre. L’alternativa proposta prevede di registrare il percorso di apprendimento dello studente anziché la somma delle singole prove. Un alunno che riceve un 3 all’inizio del secondo quadrimestre si trova in una situazione complessa. Il calcolo aritmetico impone di ottenere almeno un 8 nelle verifiche successive per raggiungere la sufficienza. Un 7 non basta a compensare il voto iniziale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Valutazione degli studenti, il pedagogista Novara: No alla sommatoria dei voti, sì ad una scuola che misura la crescitaIl dibattito sulla valutazione scolastica torna al centro dell’attenzione grazie a un intervento del pedagogista Daniele Novara, che in un post pubblicato su Facebook ha sollevato una riflessione prof ... tecnicadellascuola.it
Scuola senza voti e pagelle: la rivoluzione fiorentina pensata per i giovani di oggiUn sistema scolastico che racconta un mondo che non esiste più da almeno vent’anni ma che, varcata la soglia di molti istituti, continua a essere realtà. Una sorta di macchina del tempo nei confronti ... quotidiano.net
