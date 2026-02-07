Novara ragazzo di 15 anni chiede aiuto all’AI e denuncia i genitori che lo hanno picchiato per i brutti voti

A Novara un ragazzo di 15 anni ha deciso di parlare. Dopo anni di botte dai genitori per i brutti voti, ha chiesto aiuto all’intelligenza artificiale e ha scelto di denunciare. Le forze dell’ordine stanno ora facendo accertamenti sulla sua vicenda.

A Novara un ragazzo di 15 anni ha denunciato i genitori dopo aver raccontato di essere stato picchiato per anni a causa dei brutti voti, iniziate quando aveva 6 anni. Prima di chiamare il 112 il 24 gennaio ha chiesto conferma a un’app di AI, che gli ha risposto che la situazione non era normale. Il minore è stato affidato ai servizi sociali, i genitori denunciati. Ragazzo picchiato a Novara, la chiamata al 112 e la denuncia Le violenze per i brutti voti: cosa ha raccontato il ragazzo agli investigatori Il ruolo dell’AI e la scelta di chiedere aiuto Ragazzo picchiato a Novara, la chiamata al 112 e la denuncia Un ragazzo di 15 anni ha denunciato i genitori a Novara dopo aver raccontato di essere stato picchiato per i brutti voti a scuola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

