Giallo di Daniela Ruggi il genetista | Ecco cosa possono rivelare i resti ma attenzione alle trappole
La genetista Daniela Ruggi spiega che per capire cosa si nasconde dietro ai resti trovati nel casolare di Modena bisogna iniziare dal punto preciso in cui è stato rinvenuto il teschio. Solo così si può cominciare a mettere insieme i pezzi, prima di passare alle altre parti della casa. La ricercatrice avverte però: ci sono insidie e trappole, bisogna muoversi con attenzione.
Modena, 3 febbraio 2026 – "Le ricerche devono essere concentrate prima di tutto nel punto specifico in cui è stato trovato il teschio, per allargarsi a tutto il resto del casolare. Nella maggior parte dei casi il corpo non viene 'seminato' su vari ambienti: i resti sono solitamente nascosti nelle aree prossime al ritrovamento dei primi reperti". Alberto, fratello di Daniela Ruggi, parla l'avvocato: video Cosa cercare e dove cercarlo. Interviene anche il dottor Giorgio Portera, genetista ed Ufficiale in congedo dei carabinieri RIS di Parma, sul recente ritrovamento dei resti della 32enne Daniela Ruggi.
Daniela Ruggi, il giallo sui resti trovati vicino casa: la madre chiamata per un tampone per il Dna
Indagini in corso sui resti umani rinvenuti vicino alla residenza di Daniela Ruggi, scomparsa a Montefiorino nel 2024.
Sono di Daniela Ruggi i resti trovati
Questa mattina a Modena si scopre che i resti trovati all’inizio dell’anno sono di Daniela Ruggi.
