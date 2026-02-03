La genetista Daniela Ruggi spiega che per capire cosa si nasconde dietro ai resti trovati nel casolare di Modena bisogna iniziare dal punto preciso in cui è stato rinvenuto il teschio. Solo così si può cominciare a mettere insieme i pezzi, prima di passare alle altre parti della casa. La ricercatrice avverte però: ci sono insidie e trappole, bisogna muoversi con attenzione.

Modena, 3 febbraio 2026 – "Le ricerche devono essere concentrate prima di tutto nel punto specifico in cui è stato trovato il teschio, per allargarsi a tutto il resto del casolare. Nella maggior parte dei casi il corpo non viene 'seminato' su vari ambienti: i resti sono solitamente nascosti nelle aree prossime al ritrovamento dei primi reperti". Alberto, fratello di Daniela Ruggi, parla l'avvocato: video Cosa cercare e dove cercarlo. Interviene anche il dottor Giorgio Portera, genetista ed Ufficiale in congedo dei carabinieri RIS di Parma, sul recente ritrovamento dei resti della 32enne Daniela Ruggi.

© Ilrestodelcarlino.it - Giallo di Daniela Ruggi, il genetista: “Ecco cosa possono rivelare i resti, ma attenzione alle trappole”

Indagini in corso sui resti umani rinvenuti vicino alla residenza di Daniela Ruggi, scomparsa a Montefiorino nel 2024.

Questa mattina a Modena si scopre che i resti trovati all'inizio dell'anno sono di Daniela Ruggi.

