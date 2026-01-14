Daniela Ruggi il giallo sui resti trovati vicino casa | la madre chiamata per un tampone per il Dna
Indagini in corso sui resti umani rinvenuti vicino alla residenza di Daniela Ruggi, scomparsa a Montefiorino nel 2024. La madre della giovane è stata chiamata per un test del DNA, nell’ambito delle verifiche in atto. Le autorità cercano di chiarire le circostanze della scomparsa e l’identità dei resti trovati, mantenendo il massimo riserbo sulle indagini.
Si continua a indagare sui resti umani trovati nei pressi del casolare dove viveva Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa a Montefiorino nel 2024. La madre della giovane è stata chiamata venerdì per un tampone da confrontare con il Dna del teschio ritrovato il 1 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Daniela Ruggi, il giallo sui resti trovati vicino casa: la madre chiamata per un tampone per il Dna - Si continua a indagare sui resti umani trovati nei pressi del casolare dove viveva Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa a Montefiorino nel 2024. fanpage.it
Daniela Ruggi, resti umani forse falsa pista/ Non c’erano nel sopralluogo dei carabinieri: cranio trafugato? - Daniela Ruggi, il giallo della scomparsa s'infittisce: resti umani falsa pista? ilsussidiario.net
Daniela Ruggi, test del Dna alla madre: comparazione con resti umani/ Nuove ispezioni nella Torre di Pignone - Daniela Ruggi, ultime notizie scomparsa: madre convocata per test Dna e comparazione con resti umani, nuovo sopralluogo nella Torre di Pignone ... ilsussidiario.net
