Daniela Ruggi il giallo sui resti trovati vicino casa | la madre chiamata per un tampone per il Dna

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Indagini in corso sui resti umani rinvenuti vicino alla residenza di Daniela Ruggi, scomparsa a Montefiorino nel 2024. La madre della giovane è stata chiamata per un test del DNA, nell’ambito delle verifiche in atto. Le autorità cercano di chiarire le circostanze della scomparsa e l’identità dei resti trovati, mantenendo il massimo riserbo sulle indagini.

Si continua a indagare sui resti umani trovati nei pressi del casolare dove viveva Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa a Montefiorino nel 2024. La madre della giovane è stata chiamata venerdì per un tampone da confrontare con il Dna del teschio ritrovato il 1 gennaio scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Resti umani trovati vicino casa di Daniela Ruggi: si attende il DNA: ‘La madre è scioccata’

Leggi anche: Daniela Ruggi scomparsa. Trovati resti umani a pochi metri da casa sua: "Serve l’esame del Dna"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso Ruggi, in attesa del Dna si infittisce il giallo; Caso Daniela Ruggi: escursionisti trovano “resti umani” e indumenti femminili in un rudere abbandonato vicino casa; Scomparsa Daniela Ruggi, la mamma sul ritrovamento dei resti umani vicino casa: “Spera non sia lei”; Daniela Ruggi scomparsa due anni fa a Montefiorino, trovati resti umani vicino alla sua casa.

daniela ruggi giallo restiDaniela Ruggi, il giallo sui resti trovati vicino casa: la madre chiamata per un tampone per il Dna - Si continua a indagare sui resti umani trovati nei pressi del casolare dove viveva Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa a Montefiorino nel 2024. fanpage.it

daniela ruggi giallo restiDaniela Ruggi, resti umani forse falsa pista/ Non c’erano nel sopralluogo dei carabinieri: cranio trafugato? - Daniela Ruggi, il giallo della scomparsa s'infittisce: resti umani falsa pista? ilsussidiario.net

daniela ruggi giallo restiDaniela Ruggi, test del Dna alla madre: comparazione con resti umani/ Nuove ispezioni nella Torre di Pignone - Daniela Ruggi, ultime notizie scomparsa: madre convocata per test Dna e comparazione con resti umani, nuovo sopralluogo nella Torre di Pignone ... ilsussidiario.net

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.