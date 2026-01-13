Maltratta il padre | Dammi i soldi per le dosi

Un comportamento preoccupante e violento da parte di un individuo che, in frequenti occasioni, chiede denaro al padre per acquistare droga. Le richieste sono spesso accompagnate da minacce e atteggiamenti aggressivi, inclusi atti di violenza come il lancio e la rottura di suppellettili. Questo quadro evidenzia una dinamica familiare complessa, caratterizzata da comportamenti dannosi e rischiosi per la sicurezza di tutti i coinvolti.

Una continua richiesta di denaro per comprarsi la droga, arrivando frequentemente a minacce ("Ti ammazzo", "Ti taglio la gola".), atteggiamenti aggressivi e violenza, lanciando e rompendo suppellettili e arredi nei momenti d'ira. Un incubo che pare durasse da oltre un anno per un genitore residente a Guastalla a causa dell'atteggiamento del figlio di 42 anni, alla fine denunciato dai carabinieri della caserma locale, con l'aggiunta dell'allontanamento dal padre, dal quale deve restare distante almeno un chilometro, con divieto di comunicare con lui in qualunque modo e con il controllo affidato al braccialetto elettronico, per assicurarsi che il 42enne resti distante dalla vittima.

Da oltre un anno avrebbe maltrattato il padre con comportamenti vessatori e violenze verbali, accompagnati da continue richieste di denaro per acquistare droga - facebook.com facebook

