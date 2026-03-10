Dall’Ucraina al Medioriente, la manipolazione dell’informazione rappresenta una delle sfide più evidenti nel panorama internazionale. La versione di Terzi si concentra su come questa problematica influisca sulla comunicazione e sulla percezione degli eventi. Nel frattempo, la cooperazione tecnologica tra Europa e Stati Uniti rimane un elemento chiave, mentre la Cina tenta di affermarsi come attore dominante nel settore dell’innovazione globale.

La cooperazione tecnologica tra Europa e Stati Uniti, in un mondo in cui la Cina sempre più sta cercando di imporsi quale motore dell’innovazione globale, è cruciale. Da sempre la tecnologia è ciò che smuove il progresso ma, purtroppo, nel caso di Pechino, non si tratta di una tecnologia trasparente. Standard, sicurezza dei dati, privacy, nell’intelligenza artificiale made in China sono parole che non rientrano nel vocabolario, anzi, l’IA è usata come strumento di controllo, o meglio, come mezzo per dare punteggi sociale alla condotta dei cittadini. O ancora, l’innovazione è mezzo prediletto per diffondere disinformazione e fake news, video manipolati e via dicendo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dall’Ucraina al Medioriente, la sfida più grande è la manipolazione dell’informazione. La versione di Terzi

