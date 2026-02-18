Il peso dell’infallibilità di Ilia Malinin e la sfida al più grande tabù dello sport | la salute mentale

Ilia Malinin ha affrontato quattro anni di intense pressioni e sacrifici, spinto dal desiderio di eccellere nello sport. La sua dedizione lo ha portato a superare numerose sfide, ma ora si trova davanti a una realtà difficile da ignorare: la salute mentale. Un problema spesso nascosto dietro le vittorie e le medaglie, che Malinin ha deciso di mettere sotto i riflettori.

Quattro anni di pressione e duro lavoro. Quattro anni totalizzanti caratterizzati da sacrificio e allenamento costante. E se, nonostante il duro lavoro, subentrasse la perdita del controllo? Una reazione che non interessa il mero allenamento fisico, ma la mente: il fattore che, pur credendo di saper gestire, rischia di essere fuori dal nostro potere. È accaduto a Ilia Malinin, il pattinatore artistico su ghiaccio che il 13 febbraio 2026 ha avvertito sulle sue spalle il peso del fallimento. Tuttavia, Malinin si mostra come il riflesso di un problema maggiormente radicato: l'idea che l'esito di una competizione, indipendentemente dalla natura, possa definirti.