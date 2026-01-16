Scandalo | Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Consorziale di Budrio

Venerdì 23 gennaio, al Teatro Consorziale di Budrio, si terrà lo spettacolo “Scandalo” con Anna Valle e Gianmarco Saurino. L’evento propone un’occasione per assistere a una rappresentazione teatrale di qualità, interpretata da due attori riconosciuti per la loro professionalità. La serata rappresenta un momento di cultura e intrattenimento, ideale per gli appassionati di teatro e nuove produzioni italiane.

Prezzo Platea e I° ordine palchi intero 32,00 € – Platea e I° ordine palchi ridotto 30,00 € – Platea e I° ordine palchi under 15 15,00 € – I° ordine galleria intero 28,00 € – I° ordine galleria ridotto 26,00 € – I° ordine galleria under 15 15,00 € - II° ordine palchi intero 25,00 € - II° ordine palchi ridotto 23,00 € - II° ordine palchi under 15 12,00 € - II° ordine galleria intero 23,00 - II° ordine galleria ridotto 21,00 € - II° ordine galleria under 15 12,00 € - III° ordine intero 20,00 – III° ordine ridotto 18,00 - III° ordine under 15 10,00 € Venerdì 23 gennaio, al Teatro Consorziale di Budrio, Anna Valle e Gianmarco Saurino saranno i protagonisti dello spettacolo “Scandalo”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Scandalo con Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Manzoni di Milano Leggi anche: Teatro, al via lo spettacolo 'Scandalo' con protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Teatro, al via lo spettacolo 'Scandalo' con protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino; Scandalo: Anna Valle e Gianmarco Saurino domenica a Pontebba; “Scandalo” con Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Nuovo; Desideri, seduzione e giudizi: Anna Valle in scena con Scandalo, 18 gennaio 2026. Al Ponchielli arriva "Scandalo" - Arriva in un teatro Ponchielli sold out la commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che vede sul palcoscenico Gianmarco Saurino nel ruolo di Andrea e Anna Valle che ... cremonaoggi.it

Ai Rinnovati. Valle e Saurino, uno "Scandalo" - Sarà ‘Scandalo’, la commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, e interpretata da Anna Valle e Gianmarco Saurino, l’appuntamento di questo fine settimana con il programma Sipario rosso ai Rinnovati. lanazione.it

Lo scandalo non scalda gli animi - Nessuno scandalo – al di là del titolo della commedia di Ivan Cotroneo in scena mercoledì sera al Ponchielli –, per una fellatio mimata da Anna Valle mentre Gianmarco Saurino si cala i panta ... laprovinciacr.it

È online su instagram il nuovo Magazine giasausource 1/2026, con tutte le novità sui prossimi lavori dell'attore GIANMARCO SAURINO @giasau: Date spettacolo FLUSSO con Lino Guanciale, ultime date Tournée SCANDALO con Anna Valle, CORSO DI REC x.com

La STAGIONE 25/26 del di 29 GENNAIO Diana Or.i.s. ANNA VALLE, GIANMARCO SAURINO in SCANDALO scritto e diretto da Ivan Cotroneo Anna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti di "Scandal - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.