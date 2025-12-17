Dalla sanità pubblica al diritto all’abitare | il bilancio del primo anno di Legislatura della Giunta de Pascale

Il primo anno di legislatura della Giunta de Pascale segna un impegno concreto verso il benessere collettivo, con interventi mirati in sicurezza del territorio, ampliamento dei servizi educativi e rafforzamento della sanità pubblica. Un percorso che mira a migliorare la qualità della vita delle comunità, ponendo le basi per un futuro più sostenibile e inclusivo.

È nei cantieri per la messa in sicurezza di fiumi, versanti e centri urbani; nei servizi educativi che si ampliano per accogliere sempre più bambine e bambini; nel rafforzamento della sanità pubblica territoriale, con percorsi e presidi più vicini alle comunità.È nelle politiche per la casa che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

