Inseguimento sui tetti | arrestato tunisino complice in fuga

Un tunisino è stato fermato dopo un inseguimento sui tetti di Palermo, che ha coinvolto anche un complice riuscito a scappare. La polizia ha intercettato i sospetti mentre cercavano di svaligiare un appartamento in via Giuseppe Pitrè. Durante la fuga, i due sono saliti sui tetti, saltando tra gli edifici. La scena si è conclusa con l'arresto di uno dei due, mentre l’altro si è dileguato tra i vicoli. La caccia ai responsabili continua.

Un arresto e una fuga rocambolesca sui tetti di Palermo: è questa la conclusione di un tentativo di furto in abitazione in via Giuseppe Pitrè. La vicenda ha protagonisti due uomini, uno dei quali, un 41enne tunisino, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento ad alto rischio. L'altro complice è riuscito a fuggire, ma le indagini sono in corso per rintracciarlo. Tutto è iniziato quando alcuni residenti hanno notato due uomini arrampicarsi su un'impalcatura di un edificio a sei piani. I solerti cittadini hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, che sono intervenute tempestivamente.

