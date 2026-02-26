Roma | app Youpol smaschera uomo evaso da una comunita’ di Viterbo arrestato 31enne

Un semplice click sull’app “Youpol” ha permesso alla polizia di Stato di individuare e fermare in pochi minuti un uomo di 31 anni, romano, che in quel momento avrebbe dovuto trovarsi ristretto in una comunità di Viterbo. Intervento della Polizia grazie a Youpol. Un messaggio ricevuto nella sala operativa della Questura ha segnalato la presenza dell’uomo nella zona Collatino. Una pattuglia lo ha intercettato mentre camminava per strada: alla vista degli agenti, il suo passo lento si è trasformato in una fuga, senza però riuscire a seminare la polizia. Arresto e convalida della misura cautelare. Sottoposto a un controllo approfondito, il 31enne è risultato gravato da una nota di rintraccio emessa dalla Questura di Viterbo per evasione dalla struttura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

