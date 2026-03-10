Dal Neanderthal alla leggenda di Circe | la storia millenaria di San Felice Circeo

San Felice Circeo è un paese sulla costa laziale che unisce storia, mito e natura in un’unica narrazione. Le sue origini risalgono all’epoca dei Neanderthal, e nel corso dei secoli si sono susseguite leggende come quella di Circe. La località conserva testimonianze archeologiche e paesaggi che riflettono un passato ricco di eventi e narrazioni.

C'è un paese de lla costa laziale nel quale storia, mito e natura sembrano fondersi in un unico racconto. Il passato affonda le radici in epoche remotissime, risalenti a molto prima della nascita delle città e delle civiltà classiche. Nel corso dei millenni questo territorio ha visto passare popoli, culture e leggende che ancora oggi contribuiscono a renderlo uno dei luoghi più affascinanti del Lazio. Andiamo a scoprire la storia di San Felice Circeo. Dalle tracce dei Neanderthal alla mitologia di Ulisse: la storia millenaria di San Felice Circeo. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il promontorio del Circeo è abitato da tempi antichissimi.

