La Fiamma Olimpica arriva a San Felice Circeo | itinerario e viabilità

La Fiamma Olimpica arriverà a San Felice Circeo il 22 dicembre 2025, attraversando il centro storico e facendo tappa in Piazza Marconi. L'evento coinvolgerà la comunità locale e richiederà alcune modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e dei cittadini. Di seguito vengono forniti i dettagli sull'itinerario e le variazioni temporanee alla circolazione.

San Felice Circeo, 22 dicembre 2025 – Il centro storico di San Felice Circeo sarà protagonista del passaggio della fiaccola olimpica, con una sosta suggestiva in Piazza Marconi (Ringhiera). L’appuntamento è fissato per giovedì 26 dicembre, a partire dalle ore 17:00 circa, e porterà anche al Circeo i valori dello sport, della partecipazione e l’emozione simbolica dei Giochi Olimpici. L’iniziativa coinvolgerà il cuore del borgo, trasformando il centro storico in uno scenario di festa e condivisione, pensato per cittadini e visitatori. Un evento di forte richiamo che unisce tradizione e spirito olimpico, valorizzando uno dei luoghi più identitari del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: La Fiamma Olimpica arriva a Catania, ecco le modifiche alla viabilità Leggi anche: La Fiamma Olimpica è a Roma: l’itinerario e il piano sicurezza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 18 a Napoli; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”; Toscana, il viaggio della fiamma olimpica a Firenze, Arezzo e Siena; Sabato 20 dicembre la Fiamma Olimpica attraverserà Catanzaro dalla marina al centro. La Fiamma Olimpica arriva a Maratea: percorso, orari e indicazioni per il pubblico - La Fiamma Olimpica domani farà tappa a Maratea, trasformando la Città in palcoscenico di un evento di grande rilievo simbolico e turistico, cap ... ivl24.it

A Messina l'emozione della Fiamma Olimpica: una staffetta di sport e appartenenza - Ieri il passaggio della fiamma olimpica in città 36 tedofori hanno corso con il simbolo dei giochi di Milano e Cortina per oltre 7 chilometri di un tragitto ricavato fra il viale Principe Umberto la v ... rtp.gazzettadelsud.it

La fiamma olimpica arriva ad Ancona: ecco quando, il percorso e gli eventi - Importante appuntamento presentato in conferenza stampa Ad Ancona il 4 gennaio 2026 arriva la Fiamma Olimpica, accesa a Olimpia (Grecia), che sta attraversando l'Italia, percorrendo oltre 12. youtvrs.it

Venticinque tedofori hanno sfilato richiamando centinaia di persone a Fiamma olimpica di Milano... #cosenza #fiammaolimpica - facebook.com facebook

Myriam Sylla protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica nella tredicesima tappa in Sicilia @milanocortina26 #MilanoCortina2026 | #Olympics | #TeamTedofori | #TorchRelay2026 | #LaNazionale | @milanocortina26 | @Coninews x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.