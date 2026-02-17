Carnevale 2026 | a San Felice Circeo la sfilata dei carri
Il maltempo ha costretto a spostare la sfilata dei carri di Carnevale 2026 a San Felice Circeo, dove la tradizionale festa si svolgerà nel fine settimana successivo. La pioggia intensa ha impedito lo svolgimento delle manifestazioni previste, portando gli organizzatori a rimandare l’evento principale. Per i bambini del luogo, questa modifica significa aspettare qualche giorno in più per ammirare i carri colorati e le maschere divertenti.
È capitato così anche a San Felice Circeo, la cui sfilata dei carri a Cura dell'associazione Amici in Festa si sarebbe dovuta tenere il giorno di San Valentino e sarà invece recuperata sabato 21 febbraio. A partire dalle 14.30 in località La Cona arriveranno ben dodici carri allegorici, molti a tema Disney con ambientazioni tratte dai film In&Out, Alice nel Paese delle Meraviglie, e ancora i Pirati dei Caraibi, gli ironici Simpson e molti altri ancora, per la gioia di grandi e piccini.
Carnevale 2026: la sfilata dei carri allegorici a Pontinia
A Pontinia, il Carnevale 2026 continua a portare allegria con la sfilata dei carri allegorici.
La sfilata dei carri allegorici a Dese per il Carnevale 2026
La sfilata dei carri allegorici e figuranti in maschera a Dese si terrà domenica 1 febbraio 2026, come parte delle celebrazioni del Carnevale di Venezia.
Weekend di Carnevale e San Valentino 2026 a Napoli: tanti eventi da non perdere
Carnevale a San Paolo di Civitate, il programma degli appuntamenti
