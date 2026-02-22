Negozio occupa il marciapiede scatta l' ordinanza di chiusura | Costretto a buttare migliaia di euro di frutta e verdura

Il negozio occupa il marciapiede, causando problemi di sicurezza, e riceve un’ordinanza di chiusura. Per cinque giorni, a partire da lunedì 23 febbraio, dovrà interrompere le attività. La decisione deriva da numerose contestazioni della Polizia Locale, tra cui quella più recente di un mese fa. Durante il periodo di chiusura, il proprietario dovrà smaltire migliaia di euro di frutta e verdura invenduta. La serranda abbassata restituirà spazio pubblico e sicurezza ai passanti.

Da domani, lunedì 23 febbraio, dovrà abbassare la serranda per cinque giorni per ottemperare ad un’ordinanza dirigenziale, scattata dopo una serie di contestazioni della Polizia Locale, l’ultima risalente a poco più di un mese fa. Vende frutta e verdura, in un negozio di via Mazzini a San Severo, e chiede, anche attraverso il suo legale, l’avvocato Guerino Infante, di posticipare il provvedimento di chiusura di 15 giorni per poter smaltire la merce e scongiurare “un ingente danno economico”. La sua richiesta è stata indirizzata al dirigente che ha firmato l’ordinanza, al sindaco Lidya Colangelo, all’assessore al Commercio Franco Walter D’Antuono, al comandante della Polizia Locale e al prefetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

