Dal furto in auto alla casa della vittima ma il piano fallisce proprio al fotofinish

Nella notte tra domenica e lunedì, un uomo di 39 anni originario di Brindisi è stato arrestato a Lecce con l’accusa di aver tentato di rubare in un appartamento. L’indagato è stato fermato poco prima di riuscire a portare a termine il furto, che comprendeva sia un’auto che la casa della vittima. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto il tentativo nel suo momento finale.

Ruba le chiavi da una vettura in sosta a Lecce, carpisce l’indirizzo e corre a svaligiare la villa. Ma i poliziotti in borghese lo avevano notato e pedinato. E l’hanno beccato al rientro: arrestato 39enne LECCE – Non è bastata l’oscurità della serata di domenica 8 marzo a proteggere Carlo Gallo, 39enne brindisino, finito in manette con l’accusa di furto in appartamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato nella sua trasferta leccese dagli agenti della Squadra mobile dopo un silenzioso tallonamento durato diverso tempo. Tutto è iniziato nei pressi della Villa comunale di Lecce. Agenti in borghese della Sezione reati contro il patrimonio, che erano in perlustrazione, hanno notato il 39enne aggirarsi in zona con fare sospetto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

