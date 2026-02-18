Giustizia la riforma del Csm e il nodo dei laici | estratti a sorte ma solo a metà

Roma, 18 febbraio 2026 – La discussione sulla riforma del Csm si accende dopo che il governo ha deciso di assegnare alcuni incarichi ai membri laici scelti tramite sorteggio, ma solo per metà dei posti disponibili. Questa decisione ha suscitato reazioni forti tra chi chiede maggiore trasparenza e chi teme che il metodo possa favorire ingiustizie. Nel frattempo, il dibattito pubblico si fa sempre più acceso, con manifestazioni e dichiarazioni da entrambe le parti.

Roma 18 febbraio 2026 – Il referendum sulla Giustizia entra nel vivo tra polemiche, propaganda, accuse, mobilitazioni. Come prevedibile, il voto del 22 e 23 marzo è diventato un caso politico e il merito dei quesiti rischia di finire in secondo piano. Anche perché è bene chiarirlo subito: non è un referendum che “velocizza i processi” o accorcia i tempi della giustizia. Lo abbiamo già analizzato qui. Qui il tema è un altro: i l governo della magistratura, quindi il ruolo del Csm. Cosa c’è (e cosa no) nella riforma della Giustizia Che cos’è il Csm e perché conta. Presieduto dal Presidente della Repubblica, il Consiglio superiore della magistratura è l’organo che, in termini concreti, incide su passaggi di carriera, nomine e incarichi, trasferimenti e procedimenti disciplinari.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Referendum Giustizia: Meloni difende la riforma, Gratteri denuncia pressioni. Focus su CSM e carriere dei magistrati.Il premier Meloni sostiene che la riforma della Giustizia non ha legami diretti con il governo, mentre il procuratore Gratteri denuncia pressioni e minacce, soprattutto riguardo le nomine al CSM e le promozioni dei magistrati.

Giustizia, Magi (Cassazione): “La riforma del CSM è un rimedio peggiore del male”Magi, giudice della Cassazione, denuncia che la riforma del Consiglio superiore della magistratura rischia di peggiorare la situazione, mentre il governo insiste sulla necessità di cambiare il sistema giudiziario.

