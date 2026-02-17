Tentarono di rubare un condizionatore da Leroy Merlin | denunciati due nomadi torinesi
Due uomini di etnia nomade, arrestati a Torino, sono stati denunciati dopo aver tentato di portare via un condizionatore dal negozio Leroy Merlin di Piacenza. La polizia ha scoperto l’episodio grazie alle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso i tentativi di furto avvenuti lo scorso agosto.
La squadra mobile di Piacenza ha denunciato due ladri che la scorsa estate avevano tentato di rubare un impianto di climatizzazione nel negozio Leroy Merlin in Strada Bobbiese. Si tratta di due nomadi torinesi di 25 e 30 anni, già noti per i loro precedenti penali: «Agendo come normali clienti - riferisce la polizia - si impossessavano di unità interne ed esterne per il condizionamento e provavano a darsi alla fuga, ma venivano scoperti dalla sorveglianza e si vedevano costretti ad abbandonare la refurtiva. Attraverso le minuziose analisi dei filmati del negozio, è stato possibile identificare i due pregiudicati».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leroy Merlin a Giugliano licenzia due dipendenti in malattia: lavoratori in sciopero davanti al negozio
Stamattina, presso il punto vendita Leroy Merlin di Giugliano, i dipendenti hanno manifestato in solidarietà con due colleghi licenziati mentre erano in malattia.
Giugliano, sciopero dipendenti di Leroy Merlin dopo licenziamento di due lavoratrici per malattia
Oggi, sabato 10 gennaio, a Giugliano si è svolto uno sciopero dei dipendenti Leroy Merlin, organizzato dalla UILTuCS Campania.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Parla il papà della bimba di 18 mesi che un 37enne senza fissa dimora ha tentato di rapire in un supermercato ? Intervista Alfredo Ranavolo/Tg1.
Tentato furto in un'abitazione di Malgesso: ladri messi in fuga dal padrone di casaIl fatto è avvenuto attorno alle 18.30 di lunedì sera in via Garibaldi: il ritorno dei proprietari ha mandato all'aria il colpo. I due malviventi non hanno fatto in tempo a rubare nulla e sono riuscit ... varesenoi.it
Bollate, tenta il furto di un’auto, poi fugge: preso.Bollate, tenta il furto di un’auto, poi fugge: preso. Notte movimentata a Bollate, dove i Carabinieri della Tenenza locale hanno tratto in arresto un uomo ... ilnotiziario.net
, Costi troppo alti in una fase di mercato difficile: Leroy Merlin annuncia l’intenzione di abbandonare il progetto, ma cerca una soluzione per evitare le salate penali. facebook