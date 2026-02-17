Tentarono di rubare un condizionatore da Leroy Merlin | denunciati due nomadi torinesi

Due uomini di etnia nomade, arrestati a Torino, sono stati denunciati dopo aver tentato di portare via un condizionatore dal negozio Leroy Merlin di Piacenza. La polizia ha scoperto l’episodio grazie alle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso i tentativi di furto avvenuti lo scorso agosto.

La squadra mobile di Piacenza ha denunciato due ladri che la scorsa estate avevano tentato di rubare un impianto di climatizzazione nel negozio Leroy Merlin in Strada Bobbiese. Si tratta di due nomadi torinesi di 25 e 30 anni, già noti per i loro precedenti penali: «Agendo come normali clienti - riferisce la polizia - si impossessavano di unità interne ed esterne per il condizionamento e provavano a darsi alla fuga, ma venivano scoperti dalla sorveglianza e si vedevano costretti ad abbandonare la refurtiva. Attraverso le minuziose analisi dei filmati del negozio, è stato possibile identificare i due pregiudicati».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Stamattina, presso il punto vendita Leroy Merlin di Giugliano, i dipendenti hanno manifestato in solidarietà con due colleghi licenziati mentre erano in malattia.

Oggi, sabato 10 gennaio, a Giugliano si è svolto uno sciopero dei dipendenti Leroy Merlin, organizzato dalla UILTuCS Campania.

