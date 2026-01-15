A Montesilvano 24.870 multe nel 2025 il bilancio delle attività della polizia locale

Nel 2025, a Montesilvano sono state comminate 24.870 multe, generando un incasso di circa 4 milioni di euro. Questa cifra riflette l’attività di controllo e di tutela svolta dalla polizia locale nel corso dell’anno, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza della comunità. Un bilancio che evidenzia l’impegno delle autorità nel mantenere ordine e sicurezza sul territorio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.