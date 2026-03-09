La lezione di Dacia Maraini al Festival Filosofico | Bellezza è amore per l’integrità l’ecosistema e la democrazia

Tempo di lettura: 2 minuti "La bellezza è un rapporto armonico con la realtà". Dacia Maraini ha tracciato con queste parole il filo conduttore della sua Lectio magistralis svolta per il primo appuntamento dell'edizione numero 12 del Festival Filosofico del Sannio, ideato e coordinato dalla docente Carmela D'Aronzo, presso il Sant'Agostino all'Università del Sannio. La scrittrice ha discusso di bellezza, il tema conduttore di questa edizione, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni che è la costante di questa annuale kermesse culturale, appuntamento ormai immancabile della primavera beneventana. Presente questo pomeriggio il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha salutato i tanti giovani presenti. © Anteprima24.it - La lezione di Dacia Maraini al Festival Filosofico: "Bellezza è amore per l'integrità, l'ecosistema e la democrazia"