Pontirolo, con i suoi formaggi nonno Giuseppe a 96 anni è star social.

Pontirolo vanta una tradizione casearia tramandata nel tempo, rappresentata dai formaggi di Nonno Giuseppe, che a 96 anni è diventato una presenza amata sui social. La sua filosofia, condivisa su Instagram, invita a considerare il lavoro come un piacere quotidiano, un modo autentico per mantenere viva la passione e la qualità dei prodotti. Una storia di dedizione e semplicità che arricchisce il patrimonio locale e digitale.
LA STORIA. Con i suoi prodotti su Instagram: «Il mio segreto? Lavorare è come passeggiare, mi diverto sempre». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
