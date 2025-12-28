Pontirolo con i suoi formaggi nonno Giuseppe a 96 anni è star social

Pontirolo vanta una tradizione casearia tramandata nel tempo, rappresentata dai formaggi di Nonno Giuseppe, che a 96 anni è diventato una presenza amata sui social. La sua filosofia, condivisa su Instagram, invita a considerare il lavoro come un piacere quotidiano, un modo autentico per mantenere viva la passione e la qualità dei prodotti. Una storia di dedizione e semplicità che arricchisce il patrimonio locale e digitale.

