L’AKA - Accademia Karate Arezzo ai vertici della coppa Città di Pisa

L’AKA di Arezzo si prende il secondo posto alla coppa “Città di Pisa”. I suoi atleti hanno portato a casa 12 ori, 12 argenti e 8 bronzi, facendo salire la società al secondo posto nella classifica generale tra 52 squadre italiane. Un risultato importante che segue il terzo posto ottenuto all’Open di San Marino e dimostra che l’allenamento sta portando frutti a livello nazionale.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – . I dodici ori, i dodici argenti e gli otto bronzi conquistati dai trentadue atleti in gara hanno proiettato la società aretina al secondo posto della classifica generale tra cinquantadue squadre da tutta la penisola, dando seguito al terzo posto ottenuto nel recente Open di San Marino e confermando un ottimo avvio di stagione con risultati di evidenza nazionale. Il gruppo dell'AKA, guidato dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, è arrivato alle spalle dei soli liguri del Tiger Team di Sarzana in virtù dei buoni risultati raggiunti a tutti i livelli dall'Under10 ai Senior dove sono stati dimostrati carattere, preparazione tecnica e maturità agonistica.

