giovani democratici ciappi ai vertici nazionali

Mattia Ciappi, consigliere comunale di Poggibonsi e presidente della commissione bilancio e finanze del Comune, è stato nominato responsabile nazionale delle politiche europee, delle politiche migratorie e delle crisi umanitarie all’interno della segreteria nazionale dei Giovani Democratici. L’investitura è avvenuta ieri a Roma nel corso della direzione nazionale dei giovani del Pd. Ciappi, 26 anni, è il consigliere comunale più votato alle ultime elezioni amministrative di Poggibonsi, con 343 preferenze, ed è da anni impegnato in Valdelsa e nel senese nel partito e nella costruzione di percorsi di partecipazione giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
