Asfaltatura delle strade Un piano da 900mila euro Al via in primavera-estate
MONTOPOLI Novecentomila euro per asfaltare le strade. Un maxipiano deciso dall’amministrazione comunale di Montopoli per i prossimi tre anni con un investimento di 750mila euro quest’anno, il prossimo e nel 2027 e altri 150mila euro per il 2026 e il 2027 "volti a far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade". "La geografia delle strade interessate riguarderà le situazioni più critiche di ogni frazione e le prime asfaltature si vedranno nella primavera-estate 2026", spiegano dal Comune di Montopoli. "Durante le riunioni che abbiamo svolto con la cittadinanza – spiega la responsabile del settore IV lavori pubblici, architetta Ilaria Bellini – abbiamo preso nota delle segnalazioni dei residenti e le abbiamo confrontate con i nostri sopralluoghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Cesena rifà il look alla viabilità urbana: approvato il progetto da 900mila euro per la manutenzione delle strade
Leggi anche: Montopoli, approvato il piano delle asfaltature: stanziati oltre 900mila euro
Asfaltatura delle strade. Un piano da 900mila euro. Al via in primavera-estate.
Asfaltatura delle strade. Un piano da 900mila euro. Al via in primavera-estate - La sindaca Vanni: "Daremo una risposta a criticità che esistono da tempo". lanazione.it
Montopoli, approvato il piano delle asfaltature: stanziati oltre 900mila euro - La geografia delle strade interessate riguarderà le situazioni più critiche di ogni frazione e le prime asfaltature si vedranno nella primavera estate 2026 ... pisatoday.it
Asfaltature 2025: a Formigine oltre 400mila euro investiti - Nel corso del 2025 il Comune di Formigine ha realizzato un importante programma di asfaltature, partendo dalle situazioni più urgenti e dalle strade che presentavano le maggiori criticità, con l’obiet ... sassuolo2000.it
PIANO ASFALTO – AGGIORNAMENTO Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di asfaltatura delle strade. Gli interventi hanno riguardato le Contrade Tufo Varaccani e Colle San Giovanni. Alcuni tratti saranno completati nella giornata di domani, includendo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.