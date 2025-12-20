Asfaltatura delle strade. Un piano da 900mila euro. Al via in primavera-estate.

MONTOPOLI Novecentomila euro per asfaltare le strade. Un maxipiano deciso dall’amministrazione comunale di Montopoli per i prossimi tre anni con un investimento di 750mila euro quest’anno, il prossimo e nel 2027 e altri 150mila euro per il 2026 e il 2027 "volti a far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade". "La geografia delle strade interessate riguarderà le situazioni più critiche di ogni frazione e le prime asfaltature si vedranno nella primavera-estate 2026", spiegano dal Comune di Montopoli. "Durante le riunioni che abbiamo svolto con la cittadinanza – spiega la responsabile del settore IV lavori pubblici, architetta Ilaria Bellini – abbiamo preso nota delle segnalazioni dei residenti e le abbiamo confrontate con i nostri sopralluoghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

