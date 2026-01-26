Quella volta che Charlotte Casiraghi sfilò per Chanel a cavallo

Nel mondo della moda, Charlotte Casiraghi rappresenta un’immagine di eleganza sobria e autentica. La sua partecipazione a sfilate e eventi di Chanel, spesso in contesti insoliti come a cavallo, testimonia una naturale fusione tra stile, raffinatezza e connessione con la tradizione. Questo approccio discreto ma distintivo la rende una figura di riferimento, capace di interpretare con discrezione i valori della maison.

Nel panorama moda, poche figure incarnano una maison con la naturalezza di Charlotte Casiraghi per Chanel. Un’intesa costruita su tweed, silhouette pulite e un’eleganza d’altri tempi, sigillata nel 2021 quando la Maison la scelse come brand ambassador e spokesperson internazionale. Da allora non c’è uscita pubblica in cui la nipote di Grace Kelly non indossi creazioni del marchio parigino. Dai front row ai look street style, dagli outfit del Gran Prix a quelli per la Festa Nazionale di Monaco: la parola chiave del suo guardaroba è coerenza. Charlotte Casiraghi e Chanel, un legame (fashion) che ha fatto storia, come quella volta che la non-principessa sfilò sulla passerella del brand. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Quella volta che Charlotte Casiraghi sfilò per Chanel a cavallo Leggi anche: Il Monaco National Day si rivela una vetrina d’eleganza per la famiglia Grimaldi. Charlotte Casiraghi spicca con un outfit giallo di Chanel Leggi anche: Charlotte Casiraghi seduce Madrid, la verità sul viaggio lampo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Charlotte Casiraghi (39): Non si può controllare del tutto ciò che gli altri proiettano su di te; Charlotte Casiraghi in copertina, bellissima come sua madre Carolina di Monaco; Kate Middleton, la prima foto ufficiale dopo la malattia: Grazie per il vostro supporto. Kensington palace rompe (finalmente) il silenzio; L'influencer che si fa portare il McDonald's da un rider durante il Ciclone Harry (perché si sta annoiando). Per l’ennesima volta torniamo a parlare di aziende che si lamentano di non riuscire a trovare lavoratori. Questa volta è il caso di Stellantis, che non riuscirebbe a trovare giovani operai disposti a lavorare di sabato o di notte perché preferiscono la palestra a un x.com "Chi porterà le tue parole" Charlotte Delbo. 23 gennaio biblioteca delle Oblate Firenze. Lettura scenica e presentazione del libro, testo integrale della narrazione, sarà presente con grande onore il 26 e 27 gennaio presso gli Istituti Storici della Resistenza di facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.