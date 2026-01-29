Charlotte Casiraghi che alla sfilata di Chanel Haute Couture ha fatto centro col suo tubino bianco che piace anche a Rosalìa
Alla sfilata di Chanel Haute Couture, Charlotte Casiraghi ha catturato l’attenzione con un semplice tubino bianco. Era tra le prime file e ha sfoggiato un midi dress candido, che ha colpito tutti per l’eleganza essenziale. Anche Rosalìa ha apprezzato il look.
Essenziale, dritta al punto, senza fronzoli, l'ambassador della Maison dalla doppia C, presenza certa e solida ai défilé parigini, ha dimostrato che, a volte, non servano necessariamente sensazionalismi cromatici, colori urlanti, spacchi vertiginosi o centimetri di pelle nuda per fare centro. Regale quanto basta - sebbene Charlotte, di titoli, non ne voglia sapere -, il candido midi dress griffato ovviamente Chanel, con maniche lunghe, mini spacco laterale e un orlo fatto di frange e dettagli floreali di perline (bianche anch'esse), è riflesso di un'eleganza contemporanea, bon ton ma non troppo, raffinata, ma non leziosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
