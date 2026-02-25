Sci alpino le speranze di medaglia dell’Italia alle Paralimpiadi 2026 | De Silvestro Mazzel e Bertagnolli puntano in alto

L’Italia sarà presente con sette atleti nello sci alpino alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno venerdì 6 marzo con la Cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona. Gli azzurri cercheranno di ben figurare sulle nevi di casa e le speranze di medaglia non mancheranno per la delegazione tricolore, a cominciare dai portabandiera Renè De Silvestro e Chiara Mazzel. Il 29enne altoatesino sarà alla sua terza partecipazione ai Giochi e sarà tra i grandi favoriti nelle discipline tecniche, come confermano gli eccellenti risultati conseguiti ai Mondiali 2025 (oro in gigante e argento in slalom) e le due medaglie messe al collo a Pechino 2022 (secondo in gigante e terzo in slalom). La 29enne trentina è reduce dai secondi posti iridati in slalom e gigante e punta a brillare di fronte al proprio pubblico, alla sua seconda partecipazione a cinque cerchi (settima nello slalom di Pechino 2022). 🔗 Leggi su Oasport.it

