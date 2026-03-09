L’Italia sogna alle Paralimpiadi | il medagliere aggiornato

L’Italia ha ottenuto nuove medaglie alle Paralimpiadi di Milano Cortina, portando il totale aggiornato nel medagliere. Gli atleti azzurri hanno conquistato premi in diverse discipline, contribuendo a un risultato che si amplia di giorno in giorno. La giornata si conclude con un incremento nel numero di riconoscimenti per la squadra italiana, confermando l’ottimo andamento delle competizioni.

È stata un'altra grande giornata per l'Italia alle Paralimpiadi: il medagliere aggiornato dopo le ultime medaglie per gli Azzurri Sognare non costa nulla, ma per l'Italia sta diventando una piacevole abitudine a Milano Cortina. Dopo gli ottimi risultati ottenuti alle Olimpiadi, diversi atleti stanno portando in alto il tricolore con grandi prove, in grado di far gioire ancora una volta tutta la nostra nazione. Oggi 9 marzo è stata la volta di Chiara Mazzei e la guida Nicola Cotti Cottini. La ragazza ha conquistato l'oro nel Super-G femminile ipovedenti AS2. Si tratta già della seconda vittoria in questa disciplina.

Paralimpiadi Milano Cortina, il medagliere aggiornato: l’Italia aspetta l’oroSi è chiusa la prima vera giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo la cerimonia di apertura di ieri sera.

L’Italia sogna la top3 nel medagliere alle Olimpiadi: su chi fare la corsa. Francia e Olanda spaventanoL’Italia sta disputando la miglior Olimpiade Invernale della sua storia e negli ultimi 5 giorni si giocherà un piazzamento leggendario nelle prime...

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia sogna medaglie per festeggiare il mezzo secolo di ParalimpiadiDal 6 al 15 marzo le Paralimpiadi invernali accendono Milano e Cortina con 665 atleti da 50 nazioni. L’Italia schiera una delegazione record e prova a ritagliarsi un posto tra i protagonisti di questi ... msn.com

L’Italia del rugby sogna ancora: dopo l’Inghilterra sfida decisiva con il Galles nel Sei Nazioni x.com

