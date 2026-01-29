Vota Sì per una giustizia più efficace e veloce | lo slogan-bufala di FdI per il referendum smentito anche da Nordio

Il governo di Fratelli d’Italia ha lanciato uno slogan chiaro: “Vota Sì per una giustizia più efficace e veloce”. Tuttavia, le opposizioni e anche alcuni esponenti del governo come Nordio hanno subito smontato questa narrativa, sottolineando che si tratta più di una campagna di propaganda che di realtà. Nel frattempo, nel dibattito pubblico si alza la voce contro i giudici che, secondo alcuni, rallentano i rimpatri dei migranti e impediscono i trasferimenti in Albania, collocando la questione tra i “disegni politici” della

Vota Sì contro i giudici che "rimettono in libertà i clandestini ". Anzi, contro i "disegni politici" della " magistratura rossa " che impedisce i rimpatri e i trasferimenti dei migranti in Albania. Ma soprattutto "per una giustizia più efficace, veloce, giusta ". Mentre il video dello storico Alessandro Barbero viene oscurato da Facebook perché etichettato come "falso" da un fact-checking di Open, sui social del primo partito italiano compaiono ogni giorno messaggi ingannevoli sul contenuto della riforma Nordio: tutti accompagnati da uno slogan che contraddice le affermazioni dello stesso ministro, secondo cui la legge costituzionale " non influisce sull'efficienza della giustizia " e d'altra parte "nessuno lo ha mai preteso".

