Oggi il catalogo di Xbox Game Pass si amplia con due nuovi titoli: si può ora giocare a Cyberpunk 2077 nella sua versione definitiva e a Construction Simulator, un gioco di simulazione gestionale. Entrambi i titoli sono stati aggiunti come nuove opzioni per gli utenti abbonati, portando un mix di generi diversi nel servizio di gaming in cloud.

Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce oggi con due nuove aggiunte strategiche, tra cui l’RPG open world Cyberpunk 2077 nella sua versione definitiva e il simulatore gestionale Construction Simulator. Questa mossa rafforza l’offerta per gli abbonati Ultimate e Premium, rendendo accessibili oltre 100 ore di gameplay su console, PC e cloud gaming. L’arrivo del titolo di CD Projekt RED segna un momento cruciale vuole vivere Night City senza ostacoli tecnici, dato che tutti gli aggiornamenti e l’espansione Phantom Liberty sono già integrati nel servizio Microsoft. Parallelamente, il genere dei simulatori trova nuova linfa grazie a Construction Simulator, un progetto che permette di gestire un’impresa edile guidata dal mentore Hape. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyberpunk 2077 e Construction Simulator: due nuovi titoli

