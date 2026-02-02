Cyberpunk 2077 non funzionava bene in terza persona secondo il creative director di Cyberpunk 2

La visuale in prima persona di Cyberpunk 2077 ha diviso i giocatori. Molti preferivano un’impostazione simile a The Witcher 3, ma il creative director del nuovo Cyberpunk 2 ha spiegato che la versione in terza persona non funzionava bene nel primo gioco. La questione resta aperta, e ora si attende di scoprire come sarà il futuro della serie.

La visuale in prima persona di Cyberpunk 2077 è stata spesso oggetto di dibattito, soprattutto da parte di chi avrebbe preferito un’impostazione simile a The Witcher 3. Secondo Igor Sarzy?ski, creative director di Cyberpunk 2, quella scelta non è stata casuale, ma profondamente legata alla natura del racconto e del protagonista, visto che a suo avviso, una prospettiva in terza persona avrebbe indebolito l’esperienza complessiva. Il risultato finale, pur con compromessi, rispecchia meglio l’identità del gioco, ed è proprio sul piano narrativo che la prima persona trova la sua ragion d’essere. Sarzy?ski ha spiegato che Cyberpunk 2077 racconta una storia fortemente ancorata alla soggettività del protagonista. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Cyberpunk 2077 non funzionava bene in terza persona, secondo il creative director di Cyberpunk 2 Approfondimenti su Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2 update: sviluppo del sequel di cyberpunk 2077 in accelerazione Come ottenere il codice incantato in cyberpunk 2077 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cyberpunk 2077 Argomenti discussi: Mod DLSS Enabler: come funziona su GPU non NVIDIA per migliorare il gaming. Per il creative director di Cyberpunk 2, la terza persona non andava bene per Cyberpunk 2077Secondo il creative director di Cyberpunk 2, la terza persona non si sarebbe adattata bene a Cyberpunk 2077, per un motivo specifico. multiplayer.it Cyberpunk 2077, CDPR non ha dubbi: la visuale in terza persona non sarebbe stata adattaCD Projekt RED difende la scelta della visuale in prima persona per Cyberpunk 2077, ritenuta la più adatta per quell'esperienza di gioco. everyeye.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.