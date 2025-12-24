Cyberpunk 2077 CD Projekt RED ha svelato un segreto sugli ascensori

CD Projekt RED ha recentemente condiviso una novità sugli ascensori di Cyberpunk 2077, svelando un dettaglio che potrebbe modificare la percezione di questi elementi di gioco. Per anni, i giocatori hanno creduto che gli ascensori fossero semplici strumenti per gestire i caricamenti, ma ora si apre una nuova prospettiva sulla loro funzione all’interno di Night City.

Per anni i giocatori di Cyberpunk 2077 hanno dato per scontato che gli ascensori di Night City fossero un trucco tecnico per nascondere i caricamenti. Una convinzione comune, alimentata dal confronto con altri videogiochi open world. Oggi però CD Projekt RED ha chiarito definitivamente la questione. Il risultato ribalta una delle credenze più radicate della community. E offre uno spunto interessante su come funziona davvero l'engine del gioco. Secondo molte discussioni online, gli ascensori venivano interpretati come "loading screen mascherati", un espediente noto nel game design e usato anche in titoli celebri come Mass Effect.

