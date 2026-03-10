Curzia Ferrari è morta È stata una giornalista e scrittrice famosa per le traduzioni dei poeti russi

Curzia Ferrari, giornalista e scrittrice nota per le traduzioni di poeti russi, è deceduta a Milano nella giornata di domenica 8 marzo. Nata nel maggio del 1929, aveva 96 anni. Ferrari ha dedicato gran parte della sua vita alla scrittura e alla traduzione, diventando una figura riconosciuta nel panorama culturale italiano. La sua scomparsa è stata annunciata nella giornata di oggi.

È morta a Milano, domenica 8 marzo, Curzia Ferrari. Aveva 96 anni: era nata a Milano nel mese di maggio del 1929. È stata giornalista, scrittrice, traduttrice e poetessa. I funerali si terranno alla chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazzale Velasquez, zona Gambara. Formatasi agli studi classici e artistici, avviò la carriera giornalistica e collaborò con diverse testate, dall'Avanti a Critica Sociale, scrivendo di arte e, per Gente, di inchieste sull'Unione Sovietica. Collaborava dal 1995 con Il Giornale. Nel libro “Dio del silenzio, apri la solitudine” ha raccontato la sua relazione con Salvatore Quasimodo. Tra le sue traduzioni, figurano autori e autrici come Sosnòra, Esenin, Achmatova e Puškin. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Curzia Ferrari: la vita per l’arteSi è spenta l’altro ieri a Milano, a 97 anni, Curzia Ferrari, protagonista per decenni della vita culturale della metropoli.

