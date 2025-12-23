Morta a 83 anni Maria Organtini faro dei poeti

Maria Organtini, 83 anni, è scomparsa nella notte tra sabato e domenica. Fondatrice e presidente del Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza dal 1982 fino a maggio, è stata un punto di riferimento nel panorama culturale locale. La sua dedizione e il suo impegno hanno lasciato un’importante traccia nel mondo della poesia e dell’arte della regione.

Nella notte tra sabato e domenica è venuta a mancare Maria Organtini, 83 anni, fondatrice e presidente del Cenacolo dei Poeti e Artisti di Monza e Brianza dal 1982 fino a maggio. I funerali si terranno oggi alle 14.30 nella Parrocchia Cristo Re in via Giacomo Tosi. Maria Organtini è stata una figura chiave nel panorama culturale di Monza e della Brianza, punto di riferimento per generazioni di poeti e scrittori e poi per tutti gli artisti, allargando i confini dell'originario "Cenacolo dei poeti", da lei guidato fino alla fine (solo qualche mese fa aveva passato il testimone a Francesco Di Ruggero restando presidente onorario), è diventato negli anni uno spazio stabile di incontro e confronto, capace di valorizzare tanto le voci affermate, quanto quelle emergenti.

